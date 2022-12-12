В Балашихе загорелся ТЦ "Стройпарк"

Пострадал охранник здания, который пытался самостоятельно потушить огонь.

В подмосковной Балашихе загорелся ТЦ "Стройпарк". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителей экстренных служб.

Инцидент произошел сегодня, 12 декабря, в микрорайоне Саввино. Сообщается, что загорелись стройматериалы на открытой площадке, после чего огонь перекинулся на первый этаж здания. В результате инцидента пострадал охранник ТЦ, который пытался самостоятельно потушить огонь до приезда пожарных.

На месте работают 45 человек и 14 единиц техники. Площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали.

Ранее мы сообщали, что пожарный попал под обрушение перекрытий горящей усадьбы в Москве.

Видео: Telegram / SHOT