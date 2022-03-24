Российские военные организовали блокпосты в Киевской области. Такое заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне России. Военнослужащие опубликовали в социальных сетях ролик с продолжительностью 50 секунд. В нем они показали установленные вдоль автомобильных трасс мешки, препятствия и блокпосты. В кадре заметно, что по дорогам движутся грузовики, автомобили "УАЗ-патриот" и БТР.
Уточняется, что безопасность граждан и проезда колонн с военной техникой обеспечивается Вооруженными силами РФ с маркировкой V. В настоящее время специалисты уделяют большое внимание проверкам транспортных средств. Изучается возможность провозки водителями вооружения, боеприпасов. Это необходимо, чтобы не дать украинским националистам передвигаться по стране и угрожать гражданскому населению. Российские военнослужащие также обеспечивают безопасность доставки гуманитарных грузов и эвакуации беженцев.
МО РФ: На Украине велись работы по получению новых штаммов сибирской язвы.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все