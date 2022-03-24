ВС РФ рассказали, для чего нужен контроль за транспортом.

Российские военные организовали блокпосты в Киевской области. Такое заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне России. Военнослужащие опубликовали в социальных сетях ролик с продолжительностью 50 секунд. В нем они показали установленные вдоль автомобильных трасс мешки, препятствия и блокпосты. В кадре заметно, что по дорогам движутся грузовики, автомобили "УАЗ-патриот" и БТР.

Уточняется, что безопасность граждан и проезда колонн с военной техникой обеспечивается Вооруженными силами РФ с маркировкой V. В настоящее время специалисты уделяют большое внимание проверкам транспортных средств. Изучается возможность провозки водителями вооружения, боеприпасов. Это необходимо, чтобы не дать украинским националистам передвигаться по стране и угрожать гражданскому населению. Российские военнослужащие также обеспечивают безопасность доставки гуманитарных грузов и эвакуации беженцев.

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Фото и видео: Минобороны России