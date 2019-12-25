Игорь Конашенков раскрыл подробности украинского проекта "Ю-Пи-2".

В российском министерстве по обороны рассказали о том, что на территории Украины велись работы по получению новых штаммов сибирской язвы. Такой информацией с журналистами в рамках утреннего регулярного брифинга от 24 марта поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Он объяснил, что сведения получены после изучения документации, оставленной сотрудниками биологических лабораторий. В документах говорится о косвенной причастности американского Пентагона к разработке компонентов биологического оружия на Украине.

Генерал-майор РФ уточнил, что вскоре будут представлены общественности оригинальные документы о проекте "Ю-Пи-2". Он разрабатывался и утверждался именно в Минобороны США. Конашенков считает, что главной целью проекта было проведение молекулярного анализа по особо опасным человеческим инфекциям. Работа биолабораторий на Украине предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках. Далее отбор велся для получения новых штаммов сибирской язвы.

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Фото и видео: Минобороны России