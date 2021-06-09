Российские военные доставили в Мариуполь гуманитарную помощь

За товарами первой необходимости выстроилась очередь.

Российские военные доставили в украинский город Мариуполь гуманитарную помощь. Об этом сообщили представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Специалисты распространили по социальным сетям ролик, на котором показано, как военнослужащие раздают местному населению товары первой необходимости. За ними выстроилась длинная очередь.

Для жителей города доставлены продуктовые комплекты, которые включают в себя продукты первой необходимости, а также бутилированную питьевую воду. пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны России подчеркнули, что в одном из центральных районов города гражданскому населению военнослужащие раздали около тысячи продовольственных наборов. За безопасность пришедших к пункту выдачи гуманитарного груза отвечали военнослужащие России и Народной милиции ДНР.

Российские военные уничтожили 257 беспилотников ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России