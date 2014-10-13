Игорь Конашенков рассказал об успехах за время спецоперации на Украине.

Российские военные уничтожили 257 беспилотников Вооруженных сил Украины. Такой статистикой на регулярном утреннем брифинге с журналистами от 24 марта поделился официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Специалист уточнил, что говорит о результатах ВС РФ за все время проведения специальной военной операции. Также военные ликвидировали на территории соседней страны 202 зенитно-ракетных комплекса и около 1,6 тысячи танков и другой бронированной техники.

Всего с начала проведения операции уничтожены 257 БЛА, 202 зенитных ракетных комплекса, 1572 танка и других боевых бронемашин. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Минобороны России также ликвидировало на Украине 160 установок реактивных систем залпового огня, 633 единицы артиллерии и минометов, 1 379 автомобильной техники противника.

Российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России