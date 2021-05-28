Игорь Конашенков рассказал, что контроль над украинским городом перешел к ВС РФ.

Российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области. Такое заявление перед журналистами во время регулярного утреннего брифинга от 24 марта сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Эксперт заметил, что Вооруженные силы страны продолжают заниматься выполнением задач в рамках специальной военной операции на Украине.

К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Еще 20 марта представители Росгвардии, военнослужащие, а также бойцы спецназа и СОБРа рассказали о том, что ночью внезапным броском силы страны форсировали реку на окраине Изюма. Украинский город находился под контролем местных националистов, но российским подразделениям удалось захватить плацдарм. На протяжении суток военные отражали непрерывные контратаки ВСУ и националистов, сковав крупные силы противника.

Российская авиация уничтожила за ночь 60 украинских военных объектов.

Фото и видео: Минобороны России