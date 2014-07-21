Российская авиация уничтожила за ночь 60 украинских военных объектов

Игорь Конашенков рассказали о выполненных миссиях авиации РФ за ночь.

Российская авиация за ночь поразила 60 военных объектов, расположенных на территории Украины. В данный перечень попали два местных командных пункта. Такими сведениями на утро 24 марта с журналистами на регулярном брифинге поделился официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Эксперт заметил, что задачи выполнялись оперативно-тактическими силами.

За ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них два командных пункта, две реактивные системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Отечественные средства противовоздушной обороны ликвидировали в рамках специальной военной операции за ночь два украинских беспилотника, находящихся в районе Харькова и населенного пункта Старая Марковка. С начала спецоперации ВС РФ уничтожили 257 украинских беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса, 1 572 танка и других боевых машин противника.

В Херсонской области разминировали более 12 тысяч опасных предметов.

Фото и видео: Минобороны России