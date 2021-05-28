Ранее земля находилась под контролем нацбатов и ВСУ.

В Херсонской области разминировали более 12 тысяч опасных предметов. Такое заявление сделали представители пресс-службы российского министерства по обороне. Специалисты опубликовали в социальных сетях ролик, на котором видна операция по разминированию территорий, являющимися необходимыми для сельского хозяйства. Миссия выполнялась силами инженерных боевых подразделений Вооруженных сил РФ.

Российские военнослужащие в ходе гуманитарного разминирования сельскохозяйственных угодий в Херсонской области обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов. пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны России уточнили, что на юге Херсонской области инженерные войска Южного военного округа приступили к сплошному разминированию местности. Ранее данная земля находилась под контролем Вооруженных сил Украины, а также местных националистических батальонов. За несколько лет силовики засеяли сельскохозяйственные поля противотанковыми и противопехотными минами.

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Чернигов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости