В Херсонской области разминировали более 12 тысяч опасных предметов. Такое заявление сделали представители пресс-службы российского министерства по обороне. Специалисты опубликовали в социальных сетях ролик, на котором видна операция по разминированию территорий, являющимися необходимыми для сельского хозяйства. Миссия выполнялась силами инженерных боевых подразделений Вооруженных сил РФ.
Российские военнослужащие в ходе гуманитарного разминирования сельскохозяйственных угодий в Херсонской области обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов.
пресс-служба Минобороны РФ
В Минобороны России уточнили, что на юге Херсонской области инженерные войска Южного военного округа приступили к сплошному разминированию местности. Ранее данная земля находилась под контролем Вооруженных сил Украины, а также местных националистических батальонов. За несколько лет силовики засеяли сельскохозяйственные поля противотанковыми и противопехотными минами.
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Чернигов.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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