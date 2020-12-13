Российские военные доставили гуманитарную помощь в Чернигов

Некоторые жители эвакуированы в безопасные регионы.

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям украинского города Чернигов и его пригорода. Такое заявление журналистам сделали в пресс-службе Министерства по обороне РФ. Специалисты уточнили, что то гражданское население, которое выразило готовность покинуть территорию, было эвакуировано конвоем при участии военной полиции.

Доставили продуктовые наборы, средства гигиены, детское питание, питьевую бутилированную воду. Военными медиками проведен осмотр, нуждающимся оказана помощь, переданы необходимые лекарства. пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны России рассказали, что на базе Национального центра управления обороной сформирован межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. Его сотрудники приступили к работе в круглосуточном режиме. Членами нового подразделения стали уполномоченные представители всех органов исполнительной власти, госкорпораций и компаний, субъектов РФ.

Минобороны показало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники.

Фото и видео: Минобороны России