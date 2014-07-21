Минобороны показало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники

Истребители ликвидировали грузовики ВСУ.

Российское министерство по обороне показало видео уничтожения самолетом Су-34 украинской военной техники. Известно, что задания выполнили отечественные экипажи истребителей-бомбардировщиков. Ролик, опубликованный в социальных сетях военного ведомства, длится около одной минуты. В кадре воздушные суда сначала взлетают с ВПП, а после демонстрируют поражение грузовиков войск противника.

Напомним, что Россия начала проведение специальной военной операции утром 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил обществу ее целью "защиту жителей Донбасса", которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны Киевского режима. Россия намерена провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", а также предать суду всех ответственных лиц и военные преступников, причастных к "кровавым преступления против мирных жителей".

В МО РФ заявили об уничтожении 86 военных объектов Украины, в том числе две РСЗО.

Фото и видео: Минобороны России