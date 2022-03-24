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В МО РФ заявили об уничтожении 86 военных объектов Украины, в том числе две РСЗО

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Игорь Конашенков рассказал об успехах ВС РФ на вечера 23 марта.

В МО РФ заявили об уничтожении 86 военных объектов Украины, в том числе две РСЗО. Такое заявление на регулярном вечернем брифинге с журналистами от 24 марта сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Операция выполнялась силами оперативно-тактической группы и армейской авиацией. Средства противовоздушной обороны ликвидировали девять украинских дронов, находившихся на территории населенных пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков, Чернигов.

Среди них: шесть командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, восемь орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ

отметил Конашенков, генерал-майор РФ

Игорь Конашенков уточнил, что с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 255 беспилотников, 189 зенитных ракетных комплексов, а также 1 564 танка и остальные бронированные машины. Поражены 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий артиллерии и минометов, 1 367 автомобильной техники.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения пусковой установки ЗРК С-300 ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, рсзо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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