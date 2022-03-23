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Минобороны опубликовало кадры уничтожения пусковой установки ЗРК С-300 ВСУ

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ЗРК ВСУ находилась в промышленной застройке Киева.

Представители российского министерства по обороне опубликовали кадры уничтожения пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300, находящегося на вооружении ВСУ. Известно, что боевая техника противника была размещена в промышленной застройке на северной окраине украинской столицы - Киева. В ролике демонстрируются кадры, снятые с борта отечественного разведывательно-ударного беспилотника "Форпост". Зрители сначала видят пусковую установку С-300, находящуюся  под навесом строения, а после - точное попадание в указанное место российской ракеты "воздух-поверхность".

Корабль ВМФ нанес ракетный удар по военным объектам Украины.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, зрк, минобороны, с-300, форпост
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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