Корабль ВМФ нанес ракетный удар по военным объектам Украины

Военные ударили по целям "Калибрами" и "Ониксами".

Корабль Военно-морского флота России нанес ракетный удар по военным объектам на территории Украины. Об этом журналистам рассказали представители российского оборонного ведомства. Известно, что специалисты атаковали мишени противника залпом из восьми ракет "Калибр".

В социальных сетях распространился ролик, на котором миссия демонстрируется с борта боевого корабля. Показано как крылатые ракеты "Калибр" выстреливаются из пусковой установки, после чего уходят в небо. На заднем фоне слышатся звуки экипажа. Военнослужащие ведут подсчет выпущенных боеприпасов.

Также Минобороны РФ показало видео пуска по украинским военным объектам при помощи сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" из берегового отечественного комплекса "Бастион". В общей сложности военные запустили три ракеты.

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Фото и видео: Минобороны России