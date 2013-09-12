Игорь Конашенков сообщил, что ДНР контролируют железнодорожную станцию Новобахмутовка.

В российском министерстве по обороне сообщили, что армия ведет бой за населенный пункт Новомихайловка. Такой информацией с журналистами поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга от 23 марта. Подразделения Вооруженных сил РФ продолжают ликвидировать силы 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Представители Донецкой народной республики взяли под свой контроль местную железнодорожную станцию Новобахмутовка.

Группировка войск ДНР, завершив зачистку от националистов населенного пункта Верхнеторецкое, продолжила преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Вооруженных сил Украины и взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

За прошедшую ночь в указанном районе Донбасса уничтожено три танка, два БМП, два миномета и пять автомобилей повышенной проходимости.

МО РФ: авиация за сутки уничтожила 97 украинских военных объектов.

Фото и видео: Минобороны РФ