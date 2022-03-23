МО РФ: авиация за сутки уничтожила 97 украинских военных объектов

Игорь Конашенков рассказал об успехах ВС РФ в ликвидации объектов противника на Украине за 22 марта.

В российском министерстве по обороны заявили, что отечественная боевая авиация за последние сутки уничтожила 97 украинских военных объектов. Такой информацией с журналистами на регулярном утреннем брифинге от 23 марта поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Специалист заметил, что в списке ликвидированной ВС РФ техники значатся две пусковые установки "Точка-У" противника. Они были установлены под Киевом.

Вертолеты Вооруженных сил РФ в ходе ночных ударов ликвидировали восемь танков ВСУ, 5 БМП (боевых машин пехоты) и БТР, три украинских дота, 7 орудий для полевой артиллерии и минометов. С начала проведения специальной операции РФ на Украине уничтожены 184 самолета и вертолета, 246 БЛА и 189 ЗРК. За день представители министерства обороны сбили украинский самолет Су-24 и 16 беспилотников, включая три "Байрактара ТБ-2".

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского арсенала северо-западнее Ровно.

Фото и видео: Минобороны РФ