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Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского арсенала северо-западнее Ровно

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Игорь Конашенков заметил, что задача выполнена вечером 22 марта.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили об уничтожении украинского арсенала северо-западнее города Ровно. Такой информацией официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков поделился с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 23 марта. Эксперт заметил, что воздушные удары наносились силами ВС РФ с использованием высокоточного оружия морского базирования.

Нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал ВСУ, в том числе поступивший из западных стран.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Басурин: ВСУ потеряли за сутки 76 военнослужащих убитыми.

Фото и видео: Минобороны РФ

Теги: игорь конашенков, минобороны, оржев, ровно
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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