Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского арсенала северо-западнее Ровно

Игорь Конашенков заметил, что задача выполнена вечером 22 марта.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили об уничтожении украинского арсенала северо-западнее города Ровно. Такой информацией официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков поделился с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 23 марта. Эксперт заметил, что воздушные удары наносились силами ВС РФ с использованием высокоточного оружия морского базирования.

Нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал ВСУ, в том числе поступивший из западных стран. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны РФ