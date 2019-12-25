Басурин: ВСУ потеряли за сутки 76 военнослужащих убитыми

В НМ ДНР рассказали о потерях техники и людей Киевом.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли за последние сутки 76 своих представителей убитыми. Такой статистикой специалист поделился с журналистами во время брифинга. Заместитель главы управления НМ ДНР уточнил, что ранено со стороны Киева еще 19 военнослужащих.

Наши военнослужащие уничтожили 28 огневых точек, два танка, три боевых машины пехоты, две бронированные машины и станцию радиоэлектронной борьбы "Букавель-АД". Эдуард Басурин, пресс-секретарь НМ ДНР

В ДНР добавили, что захватили у ВСУ четыре танки, одну БМП, три специальных бронированных автомобиля и два комплекта связи тактического звена Harris. Басурин заметил, что 9 человек ВСУ из 54-й механизированной бригады и еще 10 служащих из 36-й бригады морской пехоты ВСУ "добровольно сложили оружие".

Готовившего теракт в Астраханской области сторонника террристов приговорили к 13 годам колонии.

Фото: НМ ДНР