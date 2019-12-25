Готовившего теракт в Астраханской области сторонника ИГ* приговорили к 13 годам колонии

Мужчина хотел совершить теракт против правоохранительных органов.

Готовившего теракт в Астраханской области сторонника ИГ в Южном окружном военном суде приговорили к 13 годам лишения свободы. Наказание мужчина будет отбывать сначала в тюрьме (4 года), а после - еще 9 лет в колонии строгого режима. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. Сторона обвинения рассказала, что фигурант готовил преступление в отношении представителей правопорядка. Приговор уже вступил в законную силу.

Вступил в законную силу приговор в отношении Артура Сериковича Сатимирова, 1987 года рождения, признанного виновным в приготовлении к совершению теракта, участии в деятельности террористической организации и незаконном хранении оружия. ЦОС ФСБ

Подозреваемый был пойман в 2020 году. Сатимиров является сторонником ИГ. По указанию зарубежных эмиссаров мужчина подготавливал совершение террористической акции. Он намеревался выехать на территорию Сирии для дальнейшего участия в боевых действиях на стороне боевиков.

ИГ - запрещенное на территории РФ террористическое, радикальное движение.

ФСБ задержала в Сочи подростка-администратора сообщества "Колумбайн"* (движение считается на территории РФ экстремистским и террористическим, его деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ).

Фото: Piter.tv