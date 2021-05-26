  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ФСБ задержала в Сочи подростка-администратора сообщества "Колумбайн"*
Сегодня, 10:24
174
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

ФСБ задержала в Сочи подростка-администратора сообщества "Колумбайн"*

0 0

Юноша рассказал, что получил права на сообщество от украинского гражданина, известного под ником Белая роза.

ФСБ России задержала в Сочи подростка-администратора сообщества "Колумбайн" (движение считается на территории РФ экстремистским и  террористическим, его деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ). Известно, что под подозрением оказался юноша 2005 года рождения. Такими сведениями с журналистами поделились в Центре общественных связей.

Задержан гражданин России, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещенного в России движения "Колумбайн".

ЦОС ФСБ РФ

Во время допроса фигуранта расследования стало известно, что права администрирования террористическим интернет-ресурсом молодой человек получил от украинского гражданина. Мужчина известен подростку под именем Белая роза. С иностранным злоумышленником мальчик переписывался в мессенджере Telegram. В ФСБ РФ уточнили, что пользователь с ником Белая роза известен правоохранительным органам России как гражданин Украины Ярослав Овсюк, 2005 года рождения. Он считается причастным к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани нападения на школу. Акцию удалось вовремя пресечь.

На Ставрополье задержан подозреваемый в убийстве 12-летнего мальчика.

Фото и видео: ЦОС ФСБ

Теги: белая роза, колумбайн, краснодарский край, подросток, сочи, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии