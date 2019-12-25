Подозреваемым стал 14-летний подросток.

На Ставрополье задержан подозреваемый в убийстве 12-летнего мальчика. Такое заявление журналистам сделали представители регионального Следственного комитета РФ. Известно, что фигурантом расследования стал 14-летний юноша. Его считают виновным в трагедии, которая произошла в городе Невинномысск. Злоумышленник скрылся с места преступления, а его жертва скончалась от полученных травм на месте.

20 марта текущего года подростки встретились на одной из улиц города, после чего вместе пошли за город, где 14-летний нанес 12-летнему мальчику ножевые ранения… подозреваемый скрылся. пресс-служба СК РФ по Ставропольскому краю

В СК РФ по региону напомнили о том, убийство несовершеннолетнего было раскрыто по горячим следам совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России.Ранее подозреваемый подросток не оказывался в поле зрения правоохранительных органов. Он не состоит на профилактическом учете. С 29 марта к поискам 12-летнего мальчика были подключены добровольцы. Днем позже тело жертвы с множественными ножевыми ранениями оказалось найдено на пустыре.

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Фото: Следственный комитет России