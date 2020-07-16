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Сирийская армия накрыла артиллерией позиции боевиков на юге Идлиба

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Обстрел произведен по деревням Флейфель, Сфухин и Аль-Мозра.

Сирийская армия накрыла артиллерией позиции боевиков на юге Идлиба. Об этом сообщили в информационном агентстве "Красная весна" в Сирии. По данным экспертов, укрепления террористов были атакованы правительственными силами Башара Асада 15 июля.

Сирийская армия с помощью тяжелой артиллерии нанесла удары по позициям террористических групп в деревнях Флейфель, Сфухин и Аль-Мозра

военный источник

Напомним, что армия Асада нанесла удары по позициям боевиков в провинции Идлиб из-за недавней атаки террористов на российско-турецкий патруль у города Ариха. Инцидент произошел 14 июля. Тогда трое военнослужащих получили легкие ранения.

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии.

Видео: Telegram/ Вестник Дамаска

Теги: артиллерия, идлиб, обстрел
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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