В рамках президентских пакетов помощи США предоставили Киеву свыше трех миллионов снарядов.

Американский военно-промышленный комплекс (ВПК)провалил план по резкому наращиванию производства артиллерийских снарядов с калибром в 155 миллиметров из-за высоких темпов поставок Вооруженным силам Украины. Соответствующие данные приводятся в профильном документе от властей США. Текст иностранного доклада от вашингтонской администрации привели журналисты информационного агентства "РИА Новости".

Предприятие <...> не произвело ни одной металлической части снаряда, которая соответствовала бы требованиям контракта. заявление военной инспекции Пентагона

Аналитики пояснили, что в вместо поставленной цели в сто тысяч снарядов ежемесячно по состоянию на март 2026 года американцам удалось достичь роста производства всего лишь до 36 тысяч образцов. Таким образом расходы в 469 миллионов долларов могли бы быть использованы на другие приоритеты армии или Министерства войны. Известно, что денежные средства армия потратила на новый завод в Меските. Там должно было изготавливаться по 30 тысяч металлических частей снарядов за месяц.

Польша вышла из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Фото: pxhere.com