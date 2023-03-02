Польша вышла из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин

Цезарий Томчик рассказал о планах по выпуску данного вида снарядов.

Варшава официально вышла из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Соответствующее заявление журналистам сделал заместитель министра по обороне в республике Цезарий Томчик. Иностранный чиновник объяснил, что польское национальное правительство намерено наладить собственное производство данного вида боеприпасов. Также в стране будут создаваться комплексы для дистанционного минирования участков. Таким образом государство с 20 февраля полностью прекращает исполнять обязательства по Оттавской конвенции о запрещении использования, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их ликвидации.

Напомним, что Оттавская конвенция вступила в законную силу в 1999 году. На текущий момент присоединились 164 государства. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому количеству жертв среди мирного населения. Эти снаряды продолжают представлять из себя опасность на протяжении долгих лет даже после завершения активных боевых действий.

