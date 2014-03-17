Военнослужащие рассказали о выполненной задаче на СВО.

Российское штурмовое подразделение захватило опорник Вооруженных сил Украины, находящийся на северском направлении. оответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 3 июня. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами 1194-го мотострелкового полка при "Южной" группировке войск в рамках проведения специальной военной операции. Военнослужащие уточнили, что разведка обнаружила позиции противника и передала их координаты артиллеристам. Те в свою очередь провели огневой налет на объект ВСУ, уничтожив основные огневые точки.

Операторы FPV-дронов поразили пункты управления беспилотниками противника и антенны связи, лишив его тем самым связи и управления. пресс-служба Минобороны РФ

затем на территорию зашли штурмовые подразделения. Решительным броском мотострелки подобрались к опорному пункту армии киевского режима и забросили туда противотанковую мину. Затем, действуя малыми группами, се=пециалисты зачистили опорник.

В Запорожской области группировка "Днепр" уничтожила блиндаж ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России