Артиллерия и БПЛА поразили объект противника на ореховском направлении.

Российские артиллеристы и разведчики совместными действиями уничтожили блиндаж Вооруженных сил Украины на ореховском направлении на территории Запорожской области. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 3 июня. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" в рамках проведения специальной военной операции. Известно, что операторы БПЛА выявили расчет беспилотных летательных аппаратов армии киевского режима, укрывшийся в блиндаже.

Благодаря точной и оперативной корректировке огня артиллерийский расчет орудия Д-30 нанес удар по обнаруженной цели. В результате блиндаж с живой силой противника был уничтожен. пресс-служба Минобороны России

Экипаж Т-72Б3М группировки "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России