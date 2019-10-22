Американские военные не хотели пропускать российский патруль в районе аль-Маликия.

Холодная война в миниатюре США против РФ развивается в Сирии. Об этом сообщили журналисты местного арабского информационного агентства Al-Masdar News. По данным СМИ, американские военные попытались заблокировать маршрут продвижения российских солдат. Инцидент произошел в приграничном районе Аль-Маликия. Он соседствует с мухафазой Мосул Ирака и турецкой провинцией Сирнак.

Журналисты объяснили, что данный регион является стратегически значимым. Он дает российским военным и полиции доступ к крупному пересечению дорог, которые ведут в Турцию и Курдистан в Ираке. Несколько раз патруль США пытался установить пункты контроля на пересечении Сималки, чтобы перекрыть перекрыть движение в приграничном районе Аль-Маликия. Ранее предполагалось, что территория будет контролироваться Сирийской арабской армией и Сирийскими демократическими силами (СДС).

Иностранные обозреватели предположили, что Россия ответит на действия американцев аналогичными шагами.

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