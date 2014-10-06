В Конгрессе сообщили о планах США рекордно с времен холодной войны повысить бюджет на ядерное оружие

Трамп запросил в Конгрессе около $24,8 млрд на разработку, создание и обновление ядерного арсенала США – это самое крупное увеличение расходов на американское оружие массового поражения со времен холодной войны.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе предлагает конгрессменам самое крупное увеличение государственных расходов на производство ядерных боеприпасов со времен холодной войны. Соответствующая оценка содержится в докладе, распространенном в среду, 4 июня, экспертами Группы изучения Лос-Аламоса. В тексте технического дополнения к проекту о федеральном бюджете на 2026 финансовый год, обнародованном Белым домом, говорится о затратах на разработку, создание, модернизацию и уничтожение боезарядов по линии Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при местном министерстве по энергетике. У законодателей чиновники просят порядка 24,8 миллиардов долларов на эти нужды. В текущем финансовом году на эти цели, как ожидается, будет направлено властями из Вашингтона в общей сложности порядка 19,2 миллиардов долларов. Аналитики заметили, что таким образом бюджет на производство ядерных боезарядов предлагается увеличить на 25 процентов.

Это было бы крупнейшим годовым увеличением бюджета на эти нужды с 1962 года, то есть со времен Карибского кризиса. иностранные эксперты

Добавляется, что с учетом 1,8 миллиардов долларов, выделяемых в текущем финансовом году на устранение последствий прошедших по США ураганов "Хелен" и "Милтон" на объектах НУЯБ, можно говорить об увеличении бюджета на производство боеголовок на 17 процентов. В таком случае это крупнейшее увеличение государственного бюджета на эти цели с 1982 года.

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