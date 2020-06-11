Инцидент около Абры попал на видеозапись.

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный осведомитель". По данным авторов ролика, бойцы из США предприняли неудачную попытку остановить движение военнослужащих из РФ.

На кадрах заметно, что бронемашина M1235 MRAP съезжает на обочину перед российским патрулем. В этот момент из техники начинает валить пар. Этот инцидент заставил машину забусковать, а после - заглохнуть.

На данный момент известно, что инцидент произошел с военной полицией в районе Заевратья. Американцы временно задержали российский патруль около населенного пункта Абра в провинции Хасеке.

Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии.

Видео: Telegram/ Военный осведомитель