Российскому конвою пришлось уточнить у американцев, зачем они следуют за ними.

Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный осведомитель". Они опубликовали видео встречи солдат из РФ с американцами. Инцидент произошел на территории северо-восточной провинции Хасака.

Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб. В результате солдаты из РФ приняли решение остановиться и узнать, почему конвой сопровождается военными из Америки. Представители США не смогли ответить на вопросы. В результате патруль РФ продолжил движение по запланированному маршруту, а американские военные остались на месте блокирования.

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