В Идлибе прошел 13-й российско-турецкий патруль

Впервые военные дошли до Урум-Эль-Джауза.

В Идлибе прошел 13-й по счету российско-турецкий патруль. Об этом рассказали представители российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Эксперты объяснили, что военные изучили территорию стратегического объекта - трассы М-4 в Сирии.

28 мая мая состоялось очередное, тринадцатое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб Центр примирения враждующих сторон

Напомним, что трассы М-4 связывает сирийские города Алеппо и Латакию. Впервые турецко-российский патруль дошел до населенного пункта Урум-Эль-Джауз. Общий путь составил около 20 километров.

Со стороны РФ в патруле участвовали два БТР-82А, а также бронированный автомобиль "Тигр". Воздушное пространство контролировалось самолетами ВКС России.

Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии.