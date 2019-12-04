Стычки между сторонами не возникло.

Встречу российского и американского патрулей в Сирии показали на видео. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала "Милитарист". Они опубликовали ролик, на котором заснят момент встречи военных из РФ и США. Боевые машины проследовали друг за другом около сирийского города Камышлы. Между сторонами очевидцы не зафиксировали конфликта. По данным ТГ-канала, российский КАМАЗ перевозил спаренную зенитную установку ЗУ-23.

напомним, что 24 мая между российскими и американскими военными произошла стычка. патруль РФ не пропустил западных представителей из-за того, что они заранее не сообщили о своих планах по пересечению местности. Инцидент произошел около города Тель-Тамр в провинции Хасеке. В РФ заметили, что Америка должна следовать протоколу от деконфликтации в Сирии.

Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии.

Видео: Telegram/Милитарист