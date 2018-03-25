Пентагон: США на фоне турецкой операции сократили патрулирование на севере Сирии

Патрик Райдер оценил действия Анкары в регионе.

В американском оборонном ведомстве рассказали о том, что на фоне турецкой военной воздушной операции в регионе Ближнего Востока сократили патрулирование собственных сил на севере Сирии. Это патрулирование велось Вашингтоном в рамках противодействия ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне поделился официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник отметил, что власти США были вынуждены идти на такой шаг, так как ранее патрулирование было сокращено силами представителей курдских "Сил демократической Сирии" (СДС).

Мы сократили патрулирование в сотрудничестве с нашими партнерами. операция по противодействию ИГ продолжается. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Эксперт добавил, что ВС США не передислоцировали наших военных из страны. Американцы продолжают уделять пристальное внимание борьбе с террористической угрозой, поэтому возможности борьбы с боевиками в регионе "не снижаются".

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News