Росгвардейцы вышли на патруль на Крестовском острове во время матча "Зенита" и "Оренбурга"

На воротах сегодня стоит Михаил Кержаков.

Сотрудники Росгвардии вышли на дежурство во время матча РПЛ с участием "Зенита" и "Оренбурга". Сегодня, 11 сентября, правоохранители будут нести службу на Крестовском острове, потому что игра проводится на "Газпром Арене". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Матч начался в 17:30. На поле вышли Родригао, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Малком и Иван Сергеев.

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Видео: Телеграм / Ф "Зенит"