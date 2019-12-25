Из-за подрыва транспортного средства есть погибшие и раненые.

Три человека погибли в результате взрыва на севере Сирии. Об этом сообщили местные журналисты из государственного агентства SANA со ссылкой на собственные источники. Очевидцы рассказали, что трагедия произошла 18 августа на территории деревни, расположенной к западу от города Рас-эль-Айн, у турецкой границы.

В SANA объяснили, что около опорного пункта протурецких военных формирований взорвался заминированный автомобиль. В результате инцидента трое бойцов скончались, еще несколько человек получили ранения.

В Сирии террористы не смогли взять живым оскорбившего их боевика.