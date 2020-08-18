Мужчина умер при попытке захвата.

В Сирии террористы не смогли взять живым оскорбившего их боевика. Информационное агентство "Красная весна" сообщило о том, что в провинции Алеппо представители запрещенной в России террористической организации "Джабхат Ан-Нусры" не смогли задержать боевика, который их оскорбил. Во время операции по захвату мужчина по имени Ахмад Анас Факиб был ликвидирован. Инцидент произошел в населенном пункте Дарат Изза на западе провинции.

Журналисты отметили, в Идлибской зоне деэскалации между правительственными силами Сирии и боевиками действует режим прекращения огня. Местные террористы используют ситуацию для выяснения отношений друг с другом, а также для перераспределения территории контроля и сферы финансирования.

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Видео: YouTube / VICE News

