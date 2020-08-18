Несовершеннолетние отправятся в подмосковный центр обсервации.

Минобороны России вернуло 26 российских детей из Сирии. Об этом в интервью "РИА Новостям" рассказала уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Чиновница отметила, что борт оборонного ведомства впервые после введения ограничительных мер на перелеты из-за пандемии коронавируса прибыл с РФ с российскими детьми, вывезенными из Сирии. Лайнер приземлился на аэродроме Чкаловский.

Ранее несовершеннолетние находились в приютах Дамаска. По прибытию в Москву они будут размещены в подмосковный центр обсервации. В ближайшее время их смогут забрать родственники. Омбудсмен заметила, что во время эвакуации детей соблюдались рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора, а в самолете находились врачи.

Напомним, что в общей сложности в РФ из Ирака Сирии вернулось 157 детей. Несовершеннолетние оказались на Ближнем Востоке из-за того, что некоторые граждане страны воевали на стороне запрещенной в РФ террористической организации "ИГ". В регионах конфликтов они заключали браки с местными жителями, у них рождались дети. Многие из них остались сиротами. С 2017 года детей отправляли в лагеря военной подготовки, где они подвергались идеологической обработке.

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Видео: ВК/МИД России