  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Американские ВВС нанесли авиаудар по сирийской армии
Сегодня, 11:53
45
lesjasap

Американские ВВС нанесли авиаудар по сирийской армии

0 0

Погиб один военнослужащий, еще двое пострадали.

Американские Военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по сирийской армии. Об этом сообщило государственное телевидение Дамаска. Журналисты объяснили, что военные атаковали позиции сил Башара Асада в южном направлении от города Эль-Камышлы, расположенного на севере страны, в районе населенного пункта Телль аз-Захаб.

Вашингтон на данный момент не прокомментировал произошедшее. В Сирии заявили, что в результате атаки один человек погиб, еще двое оказались ранены. Удар нанес американский беспилотник.

На пути следования российских военных в Сирии произошел взрыв.

Теги: авиаудар, бесплотник, ввс сша, камышлы, телль аз-захаб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии