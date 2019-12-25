Американские ВВС нанесли авиаудар по сирийской армии

Погиб один военнослужащий, еще двое пострадали.

Американские Военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по сирийской армии. Об этом сообщило государственное телевидение Дамаска. Журналисты объяснили, что военные атаковали позиции сил Башара Асада в южном направлении от города Эль-Камышлы, расположенного на севере страны, в районе населенного пункта Телль аз-Захаб.

Вашингтон на данный момент не прокомментировал произошедшее. В Сирии заявили, что в результате атаки один человек погиб, еще двое оказались ранены. Удар нанес американский беспилотник.

На пути следования российских военных в Сирии произошел взрыв.