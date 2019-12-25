Встреча противоборствующих сторон Сирии пройдет в Женеве 24 августа.

В Сирии призвали Совет Безопасности ООН заменить силы Ирана и "Хезболлах" на российские войска. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил представитель местной оппозиции. Заявление политики сделали накануне заседания Конституционного комитета в Женеве. С соответствующим обращением выступил член комитета Сирийской национальной коалиции Салим аль Муслит.

Мы призываем Совбез ООН принять решение по полному изгнанию иранских сил и ополченцев от "Хезболлах" из Сирии и замены их на российские силы во всех городах, которые оккупированы ополченцами сообщение оппозиции Сирии

Напомним, что встреча двух противоборствующих сторон сирийского государства должна пройти через две недели в Женеве - 24 августа. Она состоится, если это позволит эпидемиологическая обстановка в мире.

При ударе израильских ВВС по Дамаску погиб боец "Хезболлах".