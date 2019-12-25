Правительство Германии объявило членов ливанской военизированной группировки террористами.

В Германии запретили "Хезболлу". Об этом рассказал через собственный Twitter-аккаунт представитель министерства внутренних дел страны Стив Альтер. Чиновник пояснил, что правительство полностью запретило деятельность ливанской шиитской группировки на территории Германии.

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Стив Альтер заметил, что в регионах уже проводятся "полицейские мероприятия". Журналисты из Deutsche Welle написали материал о рейдах правоохранительных органов, направленные на мечети Берлина, Дортмунда, Бремена и Мюнстера. Власти страны подозревают, что там могут находиться граждане, причастные к "Хезболле".

Напомним, что с 11 февраля "Хезболла" считается американской разведкой террористической организацией, несущую основную угрозу для Америки. В список также попали ИГ и "Аль-Каида", которые запрещены на территории России как террористические. Военизированные крыло "Хезболлы" с 2013 года считается Евросоюзом террористической организацией.

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