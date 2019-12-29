США нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии

Кроме того, американская сторона обвинила Иран в поставках оружия "Катаиб Хезболле".

В воскресенье, 29 декабря, армия США нанесла удары по пяти объектам организации "Катаиб Хезболла" (KH) в Ираке и Сирии. Об этом рассказал помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

Он отметил, что атака произведена в ответ на атаки КН по иракским базам. В числе объектов были две цели КН в Сирии и три в Ираке. Там находятся склады оружия и центры управления атаками на силы антитеррористической коалиции.

Удары были направлены на уменьшение возможностей проводить атаки на силы коалиции в будушем, заявили в Пентагоне.

Ранее мы сообщали о том, что Сирия подаст иск против США за хищение нефти.