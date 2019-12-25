Правительство нацсогласия увидело угрозу Ливии в наемниках

Военные из других стран могут занести коронавирус в Ливию.

Правительство национального согласия (ПНС) увидело угрозу Ливии в наемниках. В Триполи заявили, что иностранные военные могут занести коронавирус на территорию страны. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на Financial Times.

В "РБК" напомнили, что ПНС назвало сирийскую авиакомпанию Cham Wings одним из виновников такого развития событий. Правительство Фаиза Сараджа отмечает, что самолеты используются для доставки членов ЧВК Вагнера. Сирийскими рейсами в Ливию прилетает ливанская "Хезболла" и борцы стражей исламской революции. При этом бойцы активно ведут деятельность в других частях Ближнего Востока. Это может вызвать катастрофу в области здравоохранения в Ливии. В частности, проблему вызывает прибытие военных из Ирана, где коронавирусная инфекция распространена широко.

Путин и Меркель согласились, что бои в Ливии нужно прекратить.

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