При ударе израильских ВВС по Дамаску погиб боец "Хезболлах"

Военного похоронили 22 июля в южном Ливане.

При ударе израильских ВВС по Дамаску погиб боец ливанского "Хезболлах". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель пресс-службы шиитского движения.

Да, мы официально подтвердили гибель одного из наших бойцов в результате вражеского авианалета под Дамаском пресс-служба шиитского движения

В штате движения добавили, что похороны военного состоялись в среду 22 июля. Траурная церемония состоялась на территории родного селения погибшего в Айтите в южном Ливане.

На данный момент не приводятся официальные заявления о роде деятельности жертвы авиаудара. Также нет сведений о его звании. Ранее генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла зпявлял о том, что ливанское сопротивление будет намеренно отвечать на любую агрессию в отношении их бойцов со стороны Израиля.

Видео: Youtube/ Syrianarabnewsagency