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При ударе израильских ВВС по Дамаску погиб боец "Хезболлах"
Сегодня, 12:19
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lesjasap

При ударе израильских ВВС по Дамаску погиб боец "Хезболлах"

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Военного похоронили 22 июля в южном Ливане.

При ударе израильских ВВС по Дамаску погиб боец ливанского "Хезболлах". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель пресс-службы шиитского движения.

Да, мы официально подтвердили гибель одного из наших бойцов в результате вражеского авианалета под Дамаском

пресс-служба шиитского движения

В штате движения добавили, что похороны военного состоялись в среду 22 июля.  Траурная церемония состоялась на территории родного селения погибшего в Айтите в южном Ливане.

На данный момент не приводятся официальные заявления о роде деятельности жертвы авиаудара. Также нет сведений о его звании.  Ранее генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла зпявлял о том, что ливанское сопротивление будет намеренно отвечать на любую агрессию в отношении их бойцов со стороны Израиля.

Видео: Youtube/ Syrianarabnewsagency

Теги: авиаудар, дамаск, израиль, хазболлах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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