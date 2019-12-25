Несколько ракет ликвидировано на подлете к Сирии.

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском. Об этом сообщило информационное агентство SANA. По данным журналистов, силы противовоздушной обороны страны отразили обстрел, который противник нанес в ночное время суток. Корреспондент телеканала Al-Ikhbariya добавил, что предположительно атака произведена с территории Ливана армией Израиля. Известно, что Дамаску удалось сбить несколько ракет на подлете к городу. На данный момент сведений о пострадавших или разрушениях нет.

Израиль регулярно наносит ракетные удары по Дамаску и другим сирийским объектам. Военные говорят о том, что пытаются ликвидировать объекты, на которых хранится современное вооружение, которое может попасть в руки врагов. В первую очередь Израиль пытается не дать сторонникам движения "Хезболла" бороться на стороне Башара Асада.

Напомним, что Сирия и Израиль не имеют дипломатических отношений. Они находятся в состоянии войны с момента создания обоих государств. В частности, стороны не могут поделить территорию Голанских высот.

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