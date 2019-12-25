Российские истребители Су-27 сопроводили самолет ВВС Бельгии

Об этом рассказали в пресс-службе Балтийского флота.

Днем в субботу, 25 апреля, стало известно о том, что российские истребители Су-27 идентифицировали и сопроводили самолет F-16 Военно-воздушных сил Бельгии. Как отмечается в заявлении Балтфлота, летчики зафиксировали бортовой номер самолета после сближения.

Как сообщил ТАСС, после того, как F-16 изменил курс полета от российской государственной границы, отечественные истребители вернулись к выполнению плановых учебно-боевых задач.

Ранее мы сообщали о том, что в Минобороны России сообщили о сопровождении в Сирии самолета ВМС США. Военным пришлось поднимать в воздух истребитель из состава ПВО с авиабазы Хмеймим, чтобы идентифицировать воздушную цель.

Фото: Pixabay