В Минобороны сообщили о сопровождении в Сирии самолета ВМС США

Американский самолет заметили в нейтральных водах Средиземного моря.

В Минобороны России сообщили о сопровождении в Сирии самолета ВМС США. Военным пришлось поднимать в воздух истребитель из состава ПВО с авиабазы Хмеймим, чтобы идентифицировать воздушную цель. По данным ведомства, иностранный самолет направлялся в сторону российских объектов на территории Сирии. Ранее о перехвате рассказали представители шестого флота ВМС США.

В Минобороны добавили, что зарегистрировали цель противника около 15 часов дня 19 апреля. Самолет находился над нейтральными водами Средиземного моря.

Летчик российского истребителя после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолета к ВМС США, и взял его на сопровождение прокомментировали чиновники

Военные добавили, что в результате американский самолет изменил курс полета и стал удаляться от российского военного объекта. Затем истребитель из РФ вернулся на базу в Хмеймим.

В США назвали F-15 истребителем, способным "пересечь весь мир".

Видео: Twitter/ USNavyEurope