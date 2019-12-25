Нападение организовано на военные объекты провинции Хомс.

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры. Об этом сообщили местные журналисты из государственного информационного агентства SANA. По данным экспертов, военные Сирии смогли отразить ракетный удар. Они поразили несколько целей противника, прежде чем ракеты смогли достигнуть земли. Нападение совершено на востоке страны в провинции Хомс. Сведений о погибших или разрушениях на данный момент нет.

Сотрудники телеканала Al Mayadeen добавили, что израильские самолеты нанесли ракетные удары по военным объектам. Иностранцев интересовали объекты, расположенные в 240 километрах от Дамаска. ПВО перехватили ракеты к северу от аэропорта Пальмиры.

Напомним, что 32 марта ПВО Сирии смогли отразить атаку Израиля на востоке от города Хомса. Тогда авиаудар произошел с территории Ливана. Целью нападающий был аэродром Шайрат в 38 километрах от Хомса. По объекту оказалось выпущено не менее восьми ракет.

В Минобороны сообщили о сопровождении в Сирии самолета ВМС США.