Предположительно военные пытались напасть на военную авиабазу около Хомса.

Сирия отразила израильский ракетный удар. Об этом сообщили журналисты из агентства SANA. Военные атаковали местные системы ПВО вечером во вторник, 31 марта. На данный момент власти страны не уточнили, на какие цели были направлены ракеты и удалось ли противнику что-то разрушить.

Известно, что сирийским военным пришлось обороняться в районе города Хомс. Это административный центр располагается в 165 километрах от Дамаска. Известно, что установленные в регионе ПВО отражали атаку самолетов Израиля. Военные Сирии смогли поразить несколько воздушных целей. Журналисты SANA отметили, что удары по Сирии могли наноситься из воздушного пространства соседнего Ливана.

Представители телеканала Al-Hadath сообщили, что нападение было организовано на военный аэродром Шайрат, который находится в 38 километрах от Хомса. По данному объекту выпущено не менее восьми ракет.

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