Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет создать в стране чрезвычайный кабинет министров из-за распространения пандемии коронавируса.

Коронавирус поможет Израилю обрести правительство. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Слова политика опубликовали журналисты местного издания The Jerusalem Post.

Я призываю к срочному формированию чрезвычайного кабинета министров на ограниченный период времени объявил политик

Нетаньяху считает, что сложившаяся ситуация с пандемией коронавируса по миру поможет Израилю выбрать правительство. Ранее государство не могло определиться с выборами власти в течение нескольких месяцев. Это связано с внутренними политическими разногласиями в стране. Распространение коронавируса должно заставить чиновников оставить политику в стороне. Биньямин Нетаньяху. призвал главу блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу отставить разногласия. В ответ оппонент согласился обсудить это предложение.

Ранее в "Аэрофлоте" разрешили бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль.

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