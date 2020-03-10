В "Аэрофлоте" разрешили бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль

Информация об этом появилась на сайте компании.

Пассажиры компании "Аэрофлот" получили возможность бесплатно сдать билеты в ряд стран Европы в связи с мировой ситуацией по распространению коронавируса. Это возможно сделать при купленных билетах с датой вылета с 10 марта по 31 мая. В случае вылета в Германию, Францию, Испанию или обратно, "Аэрофлот" разрешит бесплатно изменить маршрут и даты вылета.

Клиенты компании имеют возможность получить полную сумму билета назад, даже в случае переоформления. Другие детали указаны на сайте компании.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский аэропорт "Пулково" признан лауреатом премии Международного совета аэропортов. Награда вручается за достижения в качестве обслуживания пассажиров. Пулково стал лучшим среди европейских аэропортов с пассажиропотоком от 15 до 25 миллионов человек в год.