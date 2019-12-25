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Пулково стал лучшим аэропортом Европы
Сегодня, 12:01
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nastya960

Пулково стал лучшим аэропортом Европы

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Награда вручается за достижения в качестве обслуживания пассажиров.

Петербургский аэропорт Пулково признан лауреатом премии Международного совета аэропортов. Награда вручается за достижения в качестве обслуживания пассажиров. Пулково стал лучшим среди европейских аэропортов с пассажиропотоком от 15 до 25 миллионов человек в год.

Как отметил гендир управляющей компании аэропорта Пулково Леонид Сергеев, цель в этом году – войти в тройку в рейтинге Международного совета аэропортов.

Петербургский аэропорт ранее стал лауреатом в номинациях "Наиболее значительные улучшения" и "Лучший аэропорт в Европе".

Ранее в Пулково прилетел первый A350 компании "Аэрофлот".

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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